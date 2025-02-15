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        Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 16:37 Güncelleme: 15.02.2025 - 16:44
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        Ordu'da yalnız yaşayan kişinin evinden 10 kamyonet çöp çıkarıldı
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden 10 kamyonet çöp çıkarıldı.

        Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şahincili Mahallesi sakinlerinden bazılarının, yalnız yaşayan kişinin evini çöplerle doldurduğu ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri yönlendirildi.

        Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşlı bir kişinin yaşadığı belirlenen evden iki günde 10 kamyonet çöp çıkarttı.

        Açıklamada, Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin şu ifadelerine yer verildi:

        "Bu tür durumların önüne geçmek için hepimize önemli görevler düşüyor. Özellikle yalnız yaşayan vatandaşlarımıza karşı daha duyarlı olmalı, onları yalnız bırakmamalı ve ihtiyaç halinde gerekli mercilere bildirmeliyiz. Belediye olarak çevremizi ve halk sağlığını korumak adına çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir şehir için temizlik hizmetlerimizi daha da güçlendirecek, benzer olayların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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