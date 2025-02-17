Ordulu girişimci, ürettiği ayakkabıları yaklaşık 30 ülkeye ihraç ediyor

EYÜP ELEVLİ - Ordu'da babasının atölyesinde başladığı ayakkabı tamirciliğinin ardından kendi üretim tesisini açan Murat Erbaş, ürettiği ayakkabıları yaklaşık 30 ülkedeki müşterilerine satıyor.

İlkokuldan itibaren boş vakitlerinde babası Mehmet Erbaş'ın ayakkabı üretimi ve tamiratı yaptığı iş yerinde zamanını geçiren Erbaş, bu sayede ileride kendisini ihracatçı yapacak mesleğin inceliklerini öğrenme fırsatı buldu.

Gençlik yıllarında deri ürünleri ve el sanatına olan ilgisi dolayısıyla 2003'te Ordu'dan İstanbul'a giden Erbaş, yabancı firma ve tasarımcılarla çalıştı.

Erbaş, farklı firmalarda 9 yıl boyunca çeşitli görevlerde bulunduktan sonra ilk atölyesini 2014'te İstanbul'da, iki sene sonra ise memleketi Ordu'da açtı.

Daha sonra Ordu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atölyesinde ayakkabı ağırlıklı olmak üzere çanta, cüzdan valiz, kemer, şapka, deri ceket ve mont üreten Erbaş, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapmaya başladı.

- Çırak arkadaşlarını bir araya getirdi

Murat Erbaş, AA muhabirine, mesleğe ilkokul yıllarında babasının yanında başladığını, kendisini geliştirmek için 2003 yılında İstanbul'a gittiğini söyledi.

İstanbul'da üretime devam ederken 2016 yılında havalimanı açılan Ordu'ya ikinci atölyesini kurduğunu anlatan Erbaş, çıraklık dönemindeki arkadaşlarını bir çatı altında toplayıp 2018'de tamamen Ordu'ya yerleştiğini belirtti.

Erbaş, ayakkabı üretimini el işçiliği ve yarı makine desteğiyle yaptıklarını dile getirerek, üretimde doğal tabaklanmış egzotik deriler kullandıklarını söyledi.

Derileri İtalya ve Fransa'dan temin ettiklerini belirten Erbaş, "Babam ısmarlama ayakkabı yapıyordu ayrıca tamirat yapıyordu. Biz de ilkokul yıllarında harçlıklarımızı orada çıkartıyorduk. Sabah erken saatte kalkıp köylülerden gelen ayakkabıların tamirini, boyasını ve bakımını yapıp okul harçlığını çıkartıyorduk." dedi.

Erbaş, geçmişte imkanların kısıtlı olmasından dolayı İstanbul'a gitme kararı aldığına değinerek, "İstanbul gibi bir yerde İngilizlerle, İtalyanlarla çalışma şansımız oldu. Kendimizi geliştirmemiz de öyle oldu. Yaklaşık 9 yıl gibi işçilik sürecim oldu. Akabinde ilk atölyemi 2014'te İstanbul'da kurdum." diye konuştu.