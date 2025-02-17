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        Karadeniz'de AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" daveti

        Trabzon, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Bayburt'taki AK Parti teşkilatları, 23 Şubat Pazar yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:04 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:11
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        Karadeniz'de AK Parti teşkilatlarından vatandaşlara "8. Olağan Büyük Kongre" daveti
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        Trabzon, Ordu, Artvin, Gümüşhane, Giresun, Rize ve Bayburt'taki AK Parti teşkilatları, 23 Şubat Pazar yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne vatandaşları davet etti.

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, parti binasında yaptığı açıklamada, "Adında AK, Işığında İstikbal" sloganıyla 8. Büyük Olağan Kongre'yi gerçekleştireceklerini söyledi.

        Mumcu, AK Parti'nin değişim ve yenilenme sürecini köklü tecrübesiyle harmanlayarak bugünlere geldiğini ifade ederek, millete gönülden hizmet edecek kadrolar yetiştirdiklerini ifade etti.

        Kongre çalışmalarının başladığı andan itibaren ilçe başkanlıklarında yüzde 65, il başkanlıklarında ise yüzde 75 oranında bir değişim gerçekleştirdiklerini aktaran Mumcu, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün, hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz." diye konuştu.

        - Ordu

        AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, il kongrelerinin tamamlandığını, artık büyük kongre için gün saydıklarını belirtti.

        Ülkenin 81 ilinde Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Altaş, şöyle konuştu:

        "8. Büyük Olağan Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti' şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

        - Artvin

        AK Parti Artvin İl Başkanı Ali Semih Aydemir, 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde parti binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Aydemir, yaptığı açıklamada, kongrelerde teşkilatların olağanüstü birlik ve beraberliğine şahit olduklarını dile getirerek, "Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "halka hizmet, hakka hizmettir" şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan AK Parti teşkilatının büyük ve güçlü bir aile olduğunu belirten Aydemir, "İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana tek hedefimiz, daha güçlü, daha müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olmuştur. Bugün hayallerimizi büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşarken, bunu bize nasip eden rabbimize hamd ediyoruz." diye konuştu.

        -Gümüşhane

        AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, 23 Şubat'ta yapılacak AK Parti 8. Olağan Büyük Kongre öncesi il binasında açıklamalarda bulundu.

        İlçe Başkanı Halil İbrahim Karahanoğlu, Kadın Kolları Başkanı Duygu Kurt ve partililerin katıldığı toplantıda konuşan Erdoğdu, partisinin 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlattığı kongrelerin, 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongresi ile nihayete erdirdiklerini ifade etti.

        Erdoğdu partisinin 8. Büyük Olağan Kongresi için gün saydıklarını işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Şükürler olsun ki gerçekleşen kongreler vesilesiyle bir kez daha teşkilatlarımızda olağanüstü bir birlik ve beraberliğin hakim olduğuna şahit olduk. Hizmetin önüne koyulacak her türlü engel ve zorluğa göğüs gerecek iradeye sahip olan yol arkadaşlarımızın dayanışmasını, azim ve kararlılığını gördük. Zira bizi her daim güçlü kılan ve diğer siyasi partilerden ayrıştıran en önemli farkımız da hiç kuşkusuz bu hasletlerimizdir."

        -Giresun

        AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, AK Parti 8. Büyük Olağan Kongresi'nin Türkiye ve Türk milletine hayırlı olmasını temenni etti.

        Yılmaz, parti binasında yaptığı açıklamada, büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirecek kongreye tüm milleti davet ettiklerini ifade etti.

        Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olduğunu belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Kongremizde kullanacağımız sloganlarımızı Türkiye Yüzyılı'nın vizyonunu, amacını, hedefini ve ruhunu yansıttık. Türkiye Yüzyılı'nın ana hedefinden yola çıkarak, 'Adında AK, Işığında İstikbal' dedik. Bu yeni sloganımız aynı zamanda olağan kongre sürecinde kullandığımız 'Umudun, İcraatın, Geleceğin Adı AK Parti” şiarımızın da genel çerçevesini çizmekte, açacağımız her yeni sayfada umudu, icraatı ve sağlam bir istikbali hedeflemektedir."

        - Rize

        AK Parti Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, iktidara geldikleri günden bu yana tek hedeflerinin daha güçlü, müreffeh, daha özgürlükçü ve daha demokratik bir Türkiye inşa etmek olduğunu söyledi.

        Hayallerini büyük ölçüde gerçeğe dönüştürmenin huzurunu yaşadıklarını dile getiren Katmer, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin dünya sahnesinde mazlumların gür sesi, adaletin en güçlü savunucusu ve yaralı vicdanların tercümanı olduğunu vurguladı.

        Toplantıya, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, belediye ve ilçe başkanları ile partililer katıldı.

        - Bayburt

        AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da düzenlenecek 8. Olağan Büyük Kongre'ye vatandaşları davet etti.

        Çalışkan, il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 12 Ekim 2024'te ilçe düzeyinde başlayan kongreleri, 7 Şubat'ta yapılan İstanbul kongresiyle nihayete erdirdiklerini söyledi.

        8. Olağan Büyük Kongre için gün saydıklarını belirten Çalışkan, "Memleketimizin 81 ilinde Cumhurbaşkanımız, genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 'halka hizmet, hakka hizmettir' şiarıyla gece gündüz demeden fedakarca çalışan teşkilatlarımızla büyük, güçlü bir aile olmanın haklı sevincini ve gururunu yaşıyoruz." dedi.

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