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        Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle besledi

        Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle beslediği anları telefonuyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 13:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 13:16
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        Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle besledi
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        Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle beslediği anları telefonuyla kaydetti.

        Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Davut Kısa (56), gece saatlerinde bahçesine gelen 3 çakalın çöpleri karıştırdığını fark etti.

        Çakalların evin önünden ayrılmadığını gören Kısa, yiyecek arayışındaki hayvanlara evinin balkonundan ekmek verdi.

        Kısa, cep telefonuyla kaydettiği o anlarda çakallara dört ekmek verdiğini belirterek, "Beş tane de kedi besliyorum. Aldığımız maaş oraya gidiyor. Olsun ama Allah'a çok şükür." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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