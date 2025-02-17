Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle besledi
Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle beslediği anları telefonuyla kaydetti.
Ordu'da bir kişi bahçesine giren çakalları ekmekle beslediği anları telefonuyla kaydetti.
Perşembe ilçesine bağlı Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Davut Kısa (56), gece saatlerinde bahçesine gelen 3 çakalın çöpleri karıştırdığını fark etti.
Çakalların evin önünden ayrılmadığını gören Kısa, yiyecek arayışındaki hayvanlara evinin balkonundan ekmek verdi.
Kısa, cep telefonuyla kaydettiği o anlarda çakallara dört ekmek verdiğini belirterek, "Beş tane de kedi besliyorum. Aldığımız maaş oraya gidiyor. Olsun ama Allah'a çok şükür." diye konuştu.
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