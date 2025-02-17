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        Ordu Valiliği eski hizmet binası müze olacak

        Ordu'ya kazandırılacak yeni müzeye ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 18:08 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:08
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        Ordu Valiliği eski hizmet binası müze olacak
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        Ordu'ya kazandırılacak yeni müzeye ilişkin istişare toplantısı düzenlendi.

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, müze olarak kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Ordu Valiliği eski hizmet binasında sergilenecek eserler ve yapılacak çalışmalarla ilgili istişare toplantısı Ordu Valiliği Konferans Salonu'nda yapıldı.

        Vali Erol, toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığına devredilen Ordu Valiliği eski hizmet binasının müze olarak kullanılmasına ilişkin çalışmaların sürdürüldüğünü, yapılan ihale kapsamında binanın arkeoloji ve etnografya müzesi olarak tasarlanacağını belirtti.

        Eski Hükümet Konağı'nın müze olarak kullanılması sürecinin göreve geldikleri dönemde başladığını dile getiren Erol, şöyle devam etti:

        "Buranın şehrin beklentilerini karşılayacak şekilde müzeye dönüştürülmesi fikrinin peşine düşmüş olduk. Bundan sonra yapılacaklar önemli ama ne yapacağımız konusunda mutlaka hepimiz ortak bir noktada buluşur ve onun peşine hep beraber düşersek, inşallah arzu ettiğimiz yere ulaşırız. Yapılan ihale kapsamında buranın arkeoloji ve etnografya müzesi olduğunu görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'arkeoloji ve etnografya müzesi' yapabiliriz diyor. Kent Müzesi yapmak istiyorsak da belediye olarak yola çıkabiliriz."

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bina Bilgisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Tercan da Ordu'ya kazandırılacak müzenin kent için büyük bir fırsat olduğunu vurguladı.

        Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu da Ordu'ya çok uzun yıllar hizmet edebilecek bir müze çalışmasının hep birlikte omuz omuza verilerek tamamlanacağını ifade etti.​​​​​​​

        Öte yandan, t​​​​​​​oplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Albay Sadi Akman, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve akademisyenler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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