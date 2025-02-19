Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 16:34 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.A. ile A.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan'a soruşturma
        TÜSİAD Başkanı Turan'a soruşturma
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da trafik felç oldu!
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        İstanbul'da okullar tatil edildi
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Meteoroloji'den İstanbul'a saatli kar uyarısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        İşte derbinin muhtemel hakemleri...
        "Hepimizin babası gibiydi"
        "Hepimizin babası gibiydi"
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Hacıosmanoğlu: Derbide yabancı hakem olacak!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Galatasaray'dan Vincic'e ret!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Voleybolcu Lopez evde ölü bulunmuştu! Otopsi raporu çıktı!
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Emlak Konut, yeni konut kampanyasını açıkladı
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Stres seviyesini yönetmenin yolları neler?
        Boğaz’da kaçak tespiti
        Boğaz’da kaçak tespiti
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        "Her yıl 43,3 milyar dolarlık gıda çöpe gidiyor"
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        Portekiz'de gündem: Kerem ve Orkun
        BES sınıfı geçti
        BES sınıfı geçti
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Balayında bisikletle dünya turuna çıktılar, Trabzon'a ulaştılar
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Burası Efşene! Köy değil bilim yuvası
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        Kanada'dan Avrupa'ya Trump uyarısı: Uyanın
        "Beni, Özcan dövmedi"
        "Beni, Özcan dövmedi"

        Benzer Haberler

        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı
        Ordu'da denizde bulunan 7 varil incelemeye alındı
        Ordu'nun 3 ilçesinde kıyıya vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit...
        Ordu'nun 3 ilçesinde kıyıya vuran 7 varilden birinde kimyasal madde tespit...
        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi
        Ordu'da kamu çalışanlarına yangın eğitimi verildi
        Ordu'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
        Ordu'da derede mahsur kalan köpek yavrusu kurtarıldı
        Gürcistan heyeti, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
        Gürcistan heyeti, Ordu'da ziyaretlerde bulundu
        Ordu Valiliği eski hizmet binası müze olacak
        Ordu Valiliği eski hizmet binası müze olacak