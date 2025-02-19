Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

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