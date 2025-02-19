Ordu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar esrar ile uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan G.A. ile A.D. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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