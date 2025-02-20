Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar hayatı olumsuz etkiledi.

Ordu'da üç ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı iki gün yasaklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hüküm süren olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma oluşacağının değerlendirildiği belirtildi.

Bugün ve yarın Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle olası trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda aksamalara sebep olmamak için kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması, trafiğe çıkmak zorunda olan araçlarda mutlaka zincir, araç takozu, çeki halatı bulundurulması, karlı ve buzlu yollarda mutlaka zincir takılması, can ve mal güvenliği açısından sürücülerimizin trafikte yavaş ve dikkatli seyir etmeleri trafik güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada ise Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hazırlanan yemeklerin, yoğun kara rağmen yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelere ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi.

- Trabzon

Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin kar dolayısıyla 2 mahsur kalma ve toprak kayması olayına müdahale ettiği belirtildi.

Karayolları ağındaki ana arterlerde kapalı yol bulunmadığının altı çizilen açıklamada, yollarda temizleme çalışmalarının sürekli devam ettiği aktarıldı.

İl genelinde tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğuna işaret edilen açıklamada, 7 ilçede 83 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı, ekiplerin müdahale çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar dolayısıyla kapanan 373 mahalle yolundan 228'i Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.

Kapalı 145 mahallede ise çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının birkaç gün eksi 3-4 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don ve buzlanmaya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.