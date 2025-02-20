Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi

        Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 17:05 Güncelleme: 20.02.2025 - 17:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz'de kar hayatı olumsuz etkiledi
        ABONE OL

        Ordu, Trabzon ve Giresun'da kar hayatı olumsuz etkiledi.

        Ordu'da üç ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkışı iki gün yasaklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde hüküm süren olumsuz hava şartlarının devam edeceği ve buzlanma oluşacağının değerlendirildiği belirtildi.

        Bugün ve yarın Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle olası trafik kazalarını önlemek ve ulaşımda aksamalara sebep olmamak için kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması, trafiğe çıkmak zorunda olan araçlarda mutlaka zincir, araç takozu, çeki halatı bulundurulması, karlı ve buzlu yollarda mutlaka zincir takılması, can ve mal güvenliği açısından sürücülerimizin trafikte yavaş ve dikkatli seyir etmeleri trafik güvenliği açısından önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

        Ordu Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamada ise Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde hazırlanan yemeklerin, yoğun kara rağmen yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelere ulaştırılmaya devam edildiği bildirildi.

        - Trabzon

        Trabzon'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerin kar dolayısıyla 2 mahsur kalma ve toprak kayması olayına müdahale ettiği belirtildi.

        Karayolları ağındaki ana arterlerde kapalı yol bulunmadığının altı çizilen açıklamada, yollarda temizleme çalışmalarının sürekli devam ettiği aktarıldı.

        İl genelinde tüm yayla ve mezra yollarının kapalı olduğuna işaret edilen açıklamada, 7 ilçede 83 mahallede elektrik kesintisi yaşandığı, ekiplerin müdahale çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar dolayısıyla kapanan 373 mahalle yolundan 228'i Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makineleri yardımıyla ulaşıma açıldı.

        Kapalı 145 mahallede ise çalışmalar sürüyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının birkaç gün eksi 3-4 dereceye kadar düşeceğini belirterek, don ve buzlanmaya karşı vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

        Kentte karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü belirten Genç, şunları kaydetti:

        "Şehir genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarımız sürüyor ancak gerek sürücülerimizin, gerekse yayalarımızın buzlanmaya karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını rica ediyorum. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlarla lütfen trafiğe çıkılmasın. Üzücü hadiseler yaşamak istemiyoruz. Bütün hemşehrilerimizden bu konuda hassasiyet rica ediyor, kazasız günler diliyorum."

        Öte yandan karın etkili olduğu Akçaabat ilçesine bağlı Arpacılı Mahallesi'nde yiyecek bulmakta zorlanan karacalar, bir vatandaşın evinin bahçesine girdi.

        Bahçede bir süre gezinen karacalar, cep telefonuyla görüntülendi.

        - Giresun

        Giresun'da kar nedeniyle yolu kapanan köylerde rahatsızlanan 4 kişi hastanelere ulaştırıldı.

        Merkeze bağlı Sayca, Sarvan ve Yazlık köyü ile Dereli ilçesine bağlı Yüce köyünde hastalanan kişilerin yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        İl Özel İdaresi ekipleri, hastaların bulunduğu köylere ulaşmak için iş makineleri yardımıyla karla mücadele çalışması başlattı.

        Hastalar, yolların açılmasının ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        "Donald Trump: Kral olmak isteyen"
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İki ayrı görüntü! Antalya'da sahile koştular
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        "İlk eşimden onun için boşandım" dedi! Vahşi cinayette duygu dolu savunma!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        Xamax'ı hatırla, Avrupa'da turla!
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        UTTS ABD'de örnek gösterildi
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        'Buzdan sal' ile nehirde Eskimo usulü balık avı
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Ölümlü kaza öncesi içki masası hatırası!
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        Dünyanın en iyi yumurta yemekleri
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        TÜSİAD başkanlarının ifadesi ortaya çıktı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        ABD'de su borusu patladı, sokaklar buzla kaplandı!
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı
        Zam oranı enflasyonun altında kaldı

        Benzer Haberler

        Ordu'da okullara 'kar' tatili
        Ordu'da okullara 'kar' tatili
        Mesudiye'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
        Mesudiye'de yangın sonucu bir ev kullanılamaz hale geldi
        Ordu'da heyelan sonucu kapanan yol açıldı
        Ordu'da heyelan sonucu kapanan yol açıldı
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı
        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Ordu'nun bazı ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildi
        Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime 'kar' engeli
        Ordu'nun 19 ilçesinde eğitime 'kar' engeli