Ordu'da 2 gündür haber alınmayan yaşlı adama ekipler ulaştı

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yaşadığı eve giden yolu kapanan kişiye belediye ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde bağlı Osmaniye Mahallesi'nde yalnız yaşayan ve kendisinden 2 gündür haber alınamayan 74 yaşındaki Sudi Çelebi’ye ulaşmak için Ordu Büyükşehir Belediyesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, Çelebi'ye ulaşabilmek için ekiplerin kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği 12 kilometrelik yolu açtıkları ifade edilerek, "Saatler süren çalışma sonrasında Sudi Çelebi'ye ulaşan jandarma ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri Sudi Çelebi'yi sağlık kontrolünün ardından tekrar evine bıraktı. Her türlü ihtiyacı karşılanan Sudi Çelebi'nin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi." denildi.