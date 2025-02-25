Ordu'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, bölgede zaman zaman vaşak görüldüğüne yönelik vatandaşların beyanları olduğunu belirterek, "Bu kez santralin güvenlik kamerasına takıldı." dedi.

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