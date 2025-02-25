Ordu'da yiyecek arayan vaşak güvenlik kamerasınca görüntülendi
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde, nesli tehlike altındaki vaşağın yiyecek aradığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Gökçebayır Mahallesi'nde, Akkuş Belediyesine ait Güneş Enerjisi Santrali'nin bulunduğu karlı bölgeye gelen vaşak, bir süre çevrede dolaştı.
Etrafta yiyecek arayan vaşak, santralin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine, bölgede zaman zaman vaşak görüldüğüne yönelik vatandaşların beyanları olduğunu belirterek, "Bu kez santralin güvenlik kamerasına takıldı." dedi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.