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        İş makinesi operatöründen kar temizlememesini isteyen gençlere kayak sürprizi

        Ordu'da kar nedeniyle kapanan yolu açmaya gelen iş makinesi operatöründen temizleme çalışması yapmamasını isteyen gençler, Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak yaparak karın tadını çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 15:44 Güncelleme: 26.02.2025 - 15:48
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        İş makinesi operatöründen kar temizlememesini isteyen gençlere kayak sürprizi
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        Ordu'da kar nedeniyle kapanan yolu açmaya gelen iş makinesi operatöründen temizleme çalışması yapmamasını isteyen gençler, Çambaşı Kayak Merkezi'nde kayak yaparak karın tadını çıkardı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi'nde kar yağışının ardından yolu temizlemeye giden ekiplere, yolu temizlememeleri konusunda ricada bulunan 5 gencin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in talimatıyla Çambaşı Kayak Merkezi'nde misafir edildiği belirtildi.

        Açıklamada, belediye ekiplerince evlerinden alınan gençlerin, 2 bin rakımlı Çambaşı Kayak Merkezi’ne götürüldüğü ifade edildi.

        Güler, mutlu gençlerin geleceğe umutla bakan bir şehrin en güzel habercisi olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "5 gencimizle kış turizminin gözbebeği Çambaşı Yaylası'na yola çıktık. Onları profesyonel eğitmenler eşliğinde kayak yapabilecekleri Çambaşı Kayak Merkezi'nde ağırladık. Karın keyfini çıkardılar, bol bol eğlendiler. Öğrendiler, anılar biriktirdiler. Biz de onların neşesine ortak olup, mutluluklarına tanıklık ettik. Bu şehirde gençlerimiz bizim için çok kıymetli. Onların yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz."

        Etkinliğe katılanlardan Cevat Kerem Arslan ise Güler'in sürprizi karşısında çok mutlu olduklarını belirterek, Çambaşı Kayak Merkezi'nde aldıkları eğitimin ardından kayak yapıp unutulmaz bir gün geçirdiklerini aktardı.

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