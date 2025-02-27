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        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi

        Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:38 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:38
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        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
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        Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki tüm okullarda, Akkuş ve Çaybaşı ilçesinde ise bazı okullarda kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, bazı ilçelerde yoğun kar birikintisi ve buzlanma olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Gürgentepe ilçesinin tamamındaki okullarda, Akkuş ilçesindeki Fatih Ortaokulu ve Halk Eğitimi Merkezi yetişkin kursları hariç diğer tüm okullarda yarın eğitim yapılmayacağı ifade edildi.

        Çaybaşı ilçesindeki İlküvez Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Göksu, Şehit İslam Çubuk ve Taşkesiği İlkokulu/Ortaokulunda, Aşıklı ve Çakırlı birleştirilmiş sınıflı ilkokullarında, ayrıca temel, orta ve özel eğitim kurumlarına taşıma ile gelen öğrenciler için de eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

        Gürgentepe ilçesinin genelinde, Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde ise sadece eğitim yapılmayacak okullardaki hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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