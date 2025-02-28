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        Ordu'nun yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:22 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:27
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        Ordu'nun yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmaları sürüyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bir süre önce yüksek rakımlı ilçelerde başlayan ve sahil kesiminde de etkili olan kar yağışına karşı ekip ve ekipmanların seferber edildiği belirtildi.

        Kentte 615 personelin 434 araç ve iş makinesiyle karla mücadele çalışması yürütüldüğü aktarılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Ordu'nun zorlu ve engebeli coğrafyasında ekiplerin çalıştığı kaydedildi.

        Sağlık kurumları başta olmak üzere ana arterler ve grup yollarında karla mücadele çalışması yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Karla mücadele çalışmalarıyla herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçen ekipler, yüksek rakımlı ilçelerde çalışmalarına devam ediyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle yolların kapanmasının önüne geçmek amacıyla kar küreme işlemini yürüten ekipler, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi yürütüyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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