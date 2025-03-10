Ordu'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan yolculardan M.Ş. (45) ile H.Ö. (54) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Ordu'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.

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