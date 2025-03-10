Ordu'da otobüsün bagajında uyuşturucu ele geçirildi
Ordu'da yolcu otobüsünün bagajında 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ordu'da yolcu otobüsünün bagajında 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İstanbul'dan Ordu'ya gelen yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekiplerin narkotik köpek yardımıyla yaptığı aramada otobüsün bagaj bölümünde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan yolculardan M.Ş. (45) ile H.Ö. (54) jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
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