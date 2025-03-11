Ünye Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri göreve başladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve narkotik olaylar başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, meydana gelen olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde etkin bir şekilde görev yapılması amacıyla 8 polisten oluşan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.

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