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        Ünye Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri göreve başladı

        Ünye Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:54
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        Ünye Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri göreve başladı
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        Ünye Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri göreve başladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde asayiş ve narkotik olaylar başta olmak üzere aranan şahısların yakalanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, meydana gelen olaylara kısa sürede müdahale edilmesinde etkin bir şekilde görev yapılması amacıyla 8 polisten oluşan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği kuruldu.

        Timler, ilçede huzur ve güvenliğin sağlanmasında etkin görev üstelenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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