Ordu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ordu'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Fatsa ilçesi Örencik Mahallesi'nde Emrah A. yönetimindeki 52 AAT 998 plakalı otomobil ile B.Ş'nin kullandığı 52 ACR 071 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan iki sürücü, sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Emrah A. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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