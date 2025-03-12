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        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı

        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin ticareti yapmak isteyen şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 16:44 Güncelleme: 12.03.2025 - 16:53
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        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı
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        Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin ticareti yapmak isteyen şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit ve tağşiş ürünlerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, şüpheli E.Ç'nin (37) Aydın'dan Ordu'ya getireceği sahte zeytinyağı ve tarihi geçmiş ürünleri halk pazarlarında piyasaya süreceği bilgisini aldı.

        Şüphelinin kullandığı araca düzenlenen operasyonda 250 litre sahte zeytinyağı, 180 sahte bandrol ve 190 kilogram tarihi geçmiş kuru incir ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheliye idari para cezası uygulandı.

        Suç unsuru malzemelere incelenmek üzere el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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