Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı
Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin ticareti yapmak isteyen şüpheli yakalandı.
Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin ticareti yapmak isteyen şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit ve tağşiş ürünlerin tespitine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, şüpheli E.Ç'nin (37) Aydın'dan Ordu'ya getireceği sahte zeytinyağı ve tarihi geçmiş ürünleri halk pazarlarında piyasaya süreceği bilgisini aldı.
Şüphelinin kullandığı araca düzenlenen operasyonda 250 litre sahte zeytinyağı, 180 sahte bandrol ve 190 kilogram tarihi geçmiş kuru incir ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheliye idari para cezası uygulandı.
Suç unsuru malzemelere incelenmek üzere el konuldu.
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