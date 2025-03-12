Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ticareti yapan şüpheli yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, taklit ve tağşiş ürünlerin tespitine yönelik çalışma yaptı.

Ordu'da sahte ve tarihi geçmiş gıda ürünlerin ticareti yapmak isteyen şüpheli yakalandı.

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