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        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda 2 bin kişiye iftar veriliyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda her gün 2 bin kişiye iftar veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 14:07 Güncelleme: 13.03.2025 - 14:20
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda 2 bin kişiye iftar veriliyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince ramazanda her gün 2 bin kişiye iftar veriliyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde kurulan Buharalı Şakir Efendi Aşevi'nde pişirilen sıcak yemeklerin her gün yaşlı, engelli, kimsesiz ve bakıma muhtaç ailelere ulaştırıldığı belirtildi.

        Dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanın gelmesiyle çalışmaların daha da hızlandırıldığı vurgulanan açıklamada, bir yandan engelli, yaşlı ve çocuk hizmetleri veren kurum ve dernek üyelerine, iftar saati yolda olan şoför ve yolculara iftar programları düzenlendiği, bir yandan da ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarını bereketlendirmeye devam edildiği kaydedildi.

        Aşevinde günlük yemek ihtiyacı karşılanan ihtiyaç sahiplerine ramazanda da sıcak yemeklerin iftar öncesi götürüldüğü aktarılan açıklamada, bu kapsamda her gün 2 bin sıcak yemek ailelere ulaştırıldığı ifade edildi.

        Büyükşehir Belediyesince 19 ilçede 772 mahallede sürdürülen sıcak yemek dağıtımının ramazan boyunca süreceği belirtilen açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin bu çalışması haricinde Sosyal Market üzerinden de ihtiyaç sahiplerine her türlü yardımı ücretsiz yapmaya devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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