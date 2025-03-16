Ordu'da 18 odalı "Cevat Bey Konağı" turizme kazandırılacak

HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 116 yıllık Cevat Bey Konağı'nın restorasyonuna başlandı.

Edirli Mahallesi'nde 1909'da ilçenin tanınmış isimlerinden Osman Ağa tarafından yaptırılan konak, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2012'de koruma altına alındı.

Taş ve kestane ağacı kullanılarak inşa edilen 18 odalı tarihi konağın, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

Uzun yıllar atıl vaziyette kalan, avlusunda aşevi ve fırın da bulunan konağın dış cephesine iskele kurularak restorasyonuna Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlandı.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, birçok noktasında konaklar bulunan Ordu'nun adeta konaklar şehri olduğunu söyledi.

Hazinedaroğlu ve Paşaoğlu konaklarının, ilçelerdeki önemli tarihi yapılar arasında yer aldığını belirten Toparlak, diğer önemli bir konağın da Çamaş ilçesindeki Cevat Bey Konağı olduğunu ifade etti.

Cevat Bey Konağı'nın kentin en büyük konaklarından olduğuna işaret eden Toparlak, konağın ilçenin önde gelen ailelerinden birine mensup Osman Ağa tarafından yaptırıldığını anlattı.

Konağın, mimari açıdan bölgenin en önemli yapılarından olduğunu dile getiren Toparlak, "Diğer bir deyişle en havalı yapılardan birisi. Konağın üzerinde özel mülkiyet olduğu için ilk önce kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra konağın restorasyon sürecine geçildi." dedi.

- "İnşallah bir mirasımız daha turizme kazandırılacak"

Toparlak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konağın restorasyonuna başlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem sivil hem yöresel mimari açısından çok özellikli bir konak. Böylesine tarihi bir konağı yok etmek bize yakışmazdı. Kısa zamanda çalışmalar tamamlanarak konak, bölge turizmine kazandırılacak. İnşallah bir mirasımız daha turizme kazandırılacak."