Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da 18 odalı "Cevat Bey Konağı" turizme kazandırılacak

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 116 yıllık Cevat Bey Konağı'nın restorasyonuna başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 11:34 Güncelleme: 16.03.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da 18 odalı "Cevat Bey Konağı" turizme kazandırılacak
        ABONE OL

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'nun Çamaş ilçesinde atıl vaziyetteki 116 yıllık Cevat Bey Konağı'nın restorasyonuna başlandı.

        Edirli Mahallesi'nde 1909'da ilçenin tanınmış isimlerinden Osman Ağa tarafından yaptırılan konak, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca 2012'de koruma altına alındı.

        Taş ve kestane ağacı kullanılarak inşa edilen 18 odalı tarihi konağın, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Ordu Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde restore edilerek turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Uzun yıllar atıl vaziyette kalan, avlusunda aşevi ve fırın da bulunan konağın dış cephesine iskele kurularak restorasyonuna Büyükşehir Belediyesi ekiplerince başlandı.

        Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, AA muhabirine, birçok noktasında konaklar bulunan Ordu'nun adeta konaklar şehri olduğunu söyledi.

        Hazinedaroğlu ve Paşaoğlu konaklarının, ilçelerdeki önemli tarihi yapılar arasında yer aldığını belirten Toparlak, diğer önemli bir konağın da Çamaş ilçesindeki Cevat Bey Konağı olduğunu ifade etti.

        Cevat Bey Konağı'nın kentin en büyük konaklarından olduğuna işaret eden Toparlak, konağın ilçenin önde gelen ailelerinden birine mensup Osman Ağa tarafından yaptırıldığını anlattı.

        Konağın, mimari açıdan bölgenin en önemli yapılarından olduğunu dile getiren Toparlak, "Diğer bir deyişle en havalı yapılardan birisi. Konağın üzerinde özel mülkiyet olduğu için ilk önce kamulaştırma işlemleri başlatıldı. Kamulaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra konağın restorasyon sürecine geçildi." dedi.

        - "İnşallah bir mirasımız daha turizme kazandırılacak"

        Toparlak, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde konağın restorasyonuna başlandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem sivil hem yöresel mimari açısından çok özellikli bir konak. Böylesine tarihi bir konağı yok etmek bize yakışmazdı. Kısa zamanda çalışmalar tamamlanarak konak, bölge turizmine kazandırılacak. İnşallah bir mirasımız daha turizme kazandırılacak."

        Konağa ulaşımın çok kolay olduğunu anlatan Toparlak, Cevat Bey Konağı'nın, restorasyonun ardından birçok aktiviteye ev sahipliği yapabileceğine dikkati çekti.

        Yöre halkının da konağın restore edilmesini istediğini vurgulayan Toparlak, "İnşallah konak ayağa kalkacak." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Yaz gibi! İstanbul'da sıcak hava yoğunluğu!
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        Makedonya'da gece kulübü yangını
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        F.Bahçe'nin kader sınavı!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Kaldırımda beklerken öldürüldü!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Hapis yatmamak için hamileliğini kullandı!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Erkek arkadaşını vurup ateşe verdi! Yanık elle çözülen cinayet!
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Trump talimat verdi, ABD Husilere saldırdı
        Kademeli boşanma
        Kademeli boşanma
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        2. ve 3. Lig'de günün CANLI maçları
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Rezaletin fotoğrafı"
        "Rezaletin fotoğrafı"
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Grönland'da Trump'ın ilhak açıklamasına protesto
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Parfümün tarihsel gelişimi sizi şaşırtacak!
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Musk, Mars'a insansı robot taşıyan ilk roketi 2026'da gönderecek
        Yüzde 48 arttı
        Yüzde 48 arttı
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        "Annem benimle iftihar etmedi"
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!
        Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan vitamin deposu!

        Benzer Haberler

        Karadeniz'de avlanan fener balığının kilogramı 500 liradan satışa sunuldu
        Karadeniz'de avlanan fener balığının kilogramı 500 liradan satışa sunuldu
        Muhtar ürettiği 5 çeşit sirkeye marka tescil belgesi almayı başardı
        Muhtar ürettiği 5 çeşit sirkeye marka tescil belgesi almayı başardı
        Tamir ettiği patpat damperine boynu sıkıştı, hayatını kaybetti
        Tamir ettiği patpat damperine boynu sıkıştı, hayatını kaybetti
        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi haya...
        Ordu'da boynu tamir ettiği tarım aracının damper kısmında sıkışan kişi haya...
        Ünye'de "Tıbbın Sanata Yansıması" resim sergisi açıldı
        Ünye'de "Tıbbın Sanata Yansıması" resim sergisi açıldı
        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı
        Ordu'da restore edilen 600 yıllık cami ibadete açıldı