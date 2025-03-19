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        Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 1 kişi tutuklandı

        Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 19:02 Güncelleme: 19.03.2025 - 19:02
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        Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 1 kişi tutuklandı
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        Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalıştığı gerekçesiyle yakalanan 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte piyasaya sahte altın sürmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu sahte altınları piyasaya süreceği tespit edilen T.G, Ünye ilçesinde gözaltına alındı.

        Zanlının üst aramasında ve çantasında yapılan aramada, 123 adet 1 gramlık ve 3 adet 5 gramlık sahte altın ile 118 bin 500 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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