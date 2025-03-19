Ordu'da piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 1 kişi tutuklandı

Zanlının üst aramasında ve çantasında yapılan aramada, 123 adet 1 gramlık ve 3 adet 5 gramlık sahte altın ile 118 bin 500 lira ele geçirildi.

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