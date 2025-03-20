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        Ordu'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı

        Ordu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:45
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        Ordu'da 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü etkinliği yapıldı
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        Ordu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla etkinlik organize edildi.

        Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki programda, spor ve sanatsal aktiviteler gerçekleştirildi.

        Ordu Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörleri ve gençlik liderlerinin gözetimindeki etkinliğe, özel bireyler aileleriyle katıldı.

        İl Müdürü Hakan Yüksel, down sendromlu bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

        Yüksel, sporun özel bireylerin gelişimindeki önemine işaret ederek, "Spor özel gençlerimizin kendilerini ifade etmeleri için en güçlü araçlardan biri. Onların sosyalleşmesini, özgüven kazanmalarını ve fiziksel gelişimlerini desteklemek için sporun birleştirici gücünden faydalanıyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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