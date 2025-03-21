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        Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor

        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, "çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi Laleli Cami, geleneksel mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:34 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:34
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        Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor
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        EYÜP ELEVLİ - Ordu'da, "çivisiz cami" olarak da bilinen tarihi Laleli Cami, geleneksel mukabele geleneğine ev sahipliği yapıyor.

        İkizce ilçesinin Düzpelit Mahallesi'nde Selçuklu ahşap mimarisi kullanılarak 1400'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen cami, 2011'de tarihi dokusuna zarar vermeden Vakıflar Bölge Müdürlüğünce restore edildi.

        Valilik ve Büyükşehir Belediyesince 2021'de çevre düzenlemesi yapılan camide, vatandaşların katılımıyla mukabele gerçekleştiriliyor.

        Caminin imam hatibi İsmail Atalay, AA muhabirine, araştırmalara göre caminin yaklaşık 600 senelik olduğunu söyledi.

        Mukabele geleneğinin yaklaşık 6 asırdır camide sürdürüldüğünü belirten Atalay, cami cemaatinin mukabele dinlediğini, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldığını ifade etti.

        Atalay, caminin Selçuklu ahşap mimarisinin özelliklerinden olan kündekari denilen ahşabın birbirine geçirilmesi usulüyle yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Osmanlı döneminden kalma bir cami. Yerden yaklaşık yarım metre yükseklikte, üstten de çatılıdır. Karadeniz Bölgesi rutubetin ve yağışın bol olduğu bir yer. Onun için yerle teması yok. Rutubet bu şekilde engellenmiş. Cami iki bölümden oluşmaktadır. Üç tarafı balkonlarla çevrili ve iç bölümü. Aynı anda burada 150 kişi ibadet yapabilmektedir. Eski tarihlerde cuma camisi olarak bilinirdi. Yani 6-7 köyden buraya cuma namazı kılmak için atlarla gelindiği halk arasında söyleniyor."

        Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğünce en son 2011'de caminin restore edildiğini dile getiren Atalay, "Ramazan ayı münasebetiyle insanlar daha çok yoğun. Mukabelelere geliyorlar, teravih namazlarına köylerden grup grup geliyorlar. Çevre köy ve ilçelerden ziyaretler daha çok oluyor. Ramazan ayında böyle bir yoğunluk devam ediyor." dedi.

        - "Burada gelip namaz kılmak, mukabele okumak beni çok mutlu ediyor"

        Mahalle sakinlerinden 56 yaşındaki Emine Çalık ise ramazanın Laleli Cami'de çok güzel geçtiğini söyledi.

        Çocukluğunda da aynı camiye geldiğini anlatan 55 yaşındaki Hatice Kalyoncu da "Hocamız kaç senedir bu camide mukabele yapıyor. Biz de mukabeleye geliyoruz. Camiye geldiğimiz zaman daha bir başka haz duyuyoruz. Çivisiz, ahşap, eski yapım olduğundan dolayı daha başka bir haz duyuluyor. İbadeti yaparken daha bir huzur duyuyoruz. Gelenler de çok oluyor." diye konuştu.

        78 yaşındaki Mecbure Kalyoncu ise ramazanda camiye gelerek mukabele dinlediğini ifade ederek, "Çok güzel geçiyor. Buraya gelmeyi çok seviyoruz. Camiye 40 senedir geliyorum. İnsan buraya gelince huzurlu oluyor." dedi.

        Yaklaşık 30 yıldır İkizce'de yaşadığını belirten Sakine Yılmaz da "Çalıştığım için öğle arasını değerlendirip, mukabeleye katılıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Gerçekten çok önemli bir cami. Burada gelip namaz kılmak, mukabele okumak beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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