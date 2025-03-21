Ordu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ali Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'in de katıldığı törende, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

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