Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da fidanlar toprakla buluşturuldu

        Ordu'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:47 Güncelleme: 21.03.2025 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL

        Ordu'da, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikildi.

        Altınordu ilçesindeki Başöğretmen Anadolu Lisesi bahçesindeki törende, 50 konik ladin, yaprak dökmeyen kartopu, oya ile selvi fidanları toprakla buluşturuldu.

        Vali Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, Giresun Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Ali Bayram, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Ordu Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek'in de katıldığı törende, öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        Emekli bayram ikramiyesi görüşmeleri ertelendi
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İzmir ve Ankara'da gösteri ve yürüyüş yasağı
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'nin metro projesi Ulaştırma Bakanlığı'na devredildi
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        İBB'deki çifte soruşturmada son durum
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        Sosyal medyaya inceleme: 326 hesap tespit edildi
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        En iyiler listesi açıklandı: Kenan Yıldız ve Can Uzun...
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        Tüfekle balkona çıkmıştı... İkna etmeye çalışan öldü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Oğlu öldürülen anne duruşmada sanığı savundu: Katili o değil!
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Hava temizleyiciler gerçekten işe yarıyor mu?
        Montella ile ilkler devam ediyor
        Montella ile ilkler devam ediyor
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        "Bu fiyatlar pestisit kalıntı problemini artırır"
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Genç anne dehşeti yaşadı... Bebeğini emzirirken bıçaklandı!
        Para musluğunu kıstı
        Para musluğunu kıstı
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Olay anı kamerada! Eski ve yeni yönetimin site kavgası!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        Piyasa değerleri güncellendi!
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        "A Ligi'nde olmak çok önemli!"
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Çatıdan düşmüşlerdi... Baba ile oğlunu öldüren ısrar!
        Sonunda boşandılar
        Sonunda boşandılar
        Eva Green ile çalışmayı istemişti
        Eva Green ile çalışmayı istemişti

        Benzer Haberler

        Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor
        Ordu'da çivisiz Laleli Cami'de mukabele geleneği 6 asırdır sürdürülüyor
        Ordu'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
        Ordu'da 1 kişinin yaralandığı trafik kazası kameraya yansıdı
        Geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı, kaza anı kamerada
        Geri manevra yapan hafif ticari araç yayaya çarptı, kaza anı kamerada
        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'da eğitime kar engeli
        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
        Ordu'nun bazı ilçelerinde yarın eğitime ara verildi
        Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası
        Ordu'nun seyir terası Boztepe'de kar manzarası