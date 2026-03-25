        Ordu'da Orman Haftası'nda 1500 fidan dikildi

        Ordu'da, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında 1500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:26 Güncelleme:
        Orman İşletme Müdürlüğünce Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Altınordu ilçesindeki Şehit Okan Melikoğlu İlkokulu bahçesinde "Türkiye'nin Gücü Orman" temalı fidan dikim programı düzenlendi.

        Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, ormanların geliştirilmesi ve korunması bilincini tazelemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

        Dünyanın iklim değişikliği, kuraklık ve çevre kirliliği gibi devasa sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Uzundal, "Bu küresel krizlerin panzehri ne teknolojik cihazlar ne de yapay zekadır. Krizlerin yegane çözümü, kökleri toprağa sıkı sıkıya bağlı ağaçların oluşturduğu muazzam orman ekosistemlerindedir." dedi.

        Devletin ve yerel yönetimlerin kararlı adımlarıyla son yıllarda orman varlığını artırma noktasında büyük seferberlik içerisinde olduklarını vurgulayan Uzundal, Orman Haftası dolayısıyla il genelinde 1500 fidan diktiklerini kaydetti.


        Konuşmaların ardından Vali Muammer Erol, protokol üyeleri ve öğrenciler, göknar, selvi, sarıçam ve ıhlamur gibi çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Altınordu Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Şeref Cınbırtoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        Ölü doğduğunu ileri sürdüğü bebeği annesi gömdü!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        Benzer Haberler

        Ordu'da 7 yılda 2 bin 200 kilometre yol konfora kavuşturuldu
        Ordu'da 7 yılda 2 bin 200 kilometre yol konfora kavuşturuldu
        Ordu'da fidanlar topraklar buluşturuldu
        Ordu'da fidanlar topraklar buluşturuldu
        Ordu'da yangın: Kedilerini kurtarmak isteyen karı koca dumandan etkilendi
        Ordu'da yangın: Kedilerini kurtarmak isteyen karı koca dumandan etkilendi
        Ordu'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Ordu'da spor kompleksinin inşası devam ediyor
        Ordu'da spor kompleksinin inşası devam ediyor
        Başkan Güler: "Eskipazar'ı sporun merkezi haline getiriyoruz"
        Başkan Güler: "Eskipazar'ı sporun merkezi haline getiriyoruz"