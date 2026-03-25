Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) ikinci gün müsabakaları sona erdi.



Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk karşılaşmada OGM Ormanspor, Delta'yı 89-44 mağlup etti.



Diğer karşılaşmalarda Nilüfer Belediyespor, Alınteri Spor'u 74-36, Başakşehir Belediyesi, Nusaybin Belediye'yi 66-34, Elazığ Orman Spor, İzmit Zirve Spor'u 91-66, Evolog Daçka Şerifali, KKTC'yi 54-51, İzmir Ege Gelişim, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 76-40, IC Tredaş, Yeni Van Polis Gücü'nü 80-27 yendi.



Hazro Belediye-Beşiktaş karşılaşması ise Hazro Belediye'nin teknik heyetindeki antrenör eksikliği nedeniyle oynanamadı.



Şampiyona, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

