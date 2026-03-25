        Basketbol: 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

        Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası'nın Ordu etabında (Kırmızı Grup) ikinci gün müsabakaları sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 19:47 Güncelleme:
        Başpehlivan Recep Kara ile Atatürk spor salonlarında gerçekleştirilen organizasyonun ikinci günündeki ilk karşılaşmada OGM Ormanspor, Delta'yı 89-44 mağlup etti.

        Diğer karşılaşmalarda Nilüfer Belediyespor, Alınteri Spor'u 74-36, Başakşehir Belediyesi, Nusaybin Belediye'yi 66-34, Elazığ Orman Spor, İzmit Zirve Spor'u 91-66, Evolog Daçka Şerifali, KKTC'yi 54-51, İzmir Ege Gelişim, Melikgazi Kayseri Basketbol'u 76-40, IC Tredaş, Yeni Van Polis Gücü'nü 80-27 yendi.

        Hazro Belediye-Beşiktaş karşılaşması ise Hazro Belediye'nin teknik heyetindeki antrenör eksikliği nedeniyle oynanamadı.

        Şampiyona, 28 Mart Cumartesi günü oynanacak final müsabakalarıyla son bulacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

