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        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

        Yeşilay Ordu Şubesi, bağımlılık riskine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 15:41 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:43
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        Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
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        Yeşilay Ordu Şubesi, bağımlılık riskine karşı farkındalık oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Yeşilay Ordu Şubesi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 81 ilde hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekiplerinin, kentte esnafları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verdikleri belirtildi.

        Açıklamada, ekiplerin ayrıca okul ziyaretlerini sürdürdüğü, bir anaokulunda etkinlik yapıldığı ifade edildi.

        Çatalpınar ilçesindeki Şehit Onur Tiken Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam semineri verildiği kaydedildi.

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        Galeri
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