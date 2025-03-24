Yeşilay, Ordu'da bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

Çatalpınar ilçesindeki Şehit Onur Tiken Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerine de bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam semineri verildiği kaydedildi.

Açıklamada, ekiplerin ayrıca okul ziyaretlerini sürdürdüğü, bir anaokulunda etkinlik yapıldığı ifade edildi.

Yeşilay Ordu Şubesi'nden yapılan açıklamada, ülke genelinde 81 ilde hizmet veren Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ekiplerinin, kentte esnafları ziyaret ederek bağımlılıkla mücadele hakkında bilgi verdikleri belirtildi.

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