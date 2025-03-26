Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Fransa'da Ordu ürünlerini tanıttı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fransa'da Ordu çikolatası ve cam sanatını tanıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Güler'in Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 48. Genel Kurul Oturumu için Fransa'ya gittiği belirtildi.

Birebir temaslarını da sürdüren Güler'in, Ordu yöresine özgü lezzeti Kybele çikolatası ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Sıcak Cam Stüdyosunda üretilen özel ürünleri konsey üyelerine hediye ettiği aktarılan açıklamada, Kybele çikolatası ve sıcak camdan üretilen özel ürünlerin serüvenini üyelere aktaran Güler'in Ordu'nun kültür ve değerlerini uluslararası platforma taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, kongre üyelerinin Ordu'nun özgün hediyelerine ilgi gösterdiği kaydedildi.