Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi
Ordu'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ve çeşitli ürünler ele geçirildi.
Ordu'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ve çeşitli ürünler ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Korgan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 kitap ve belge ile metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.