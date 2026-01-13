Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi

        Ordu'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen doküman ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Korgan ilçesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 3 kitap ve belge ile metal haç, 3 sikke ve 5 obje ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Galatasaray'dan Onyedika bombası!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        Silahla vurulmuş olarak bulundu... Gelinlikle veda!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        İşverene 2 puanlık prim desteği
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına
        30 il için alarm! Kar yağışı, sağanak yağmur ve fırtına

        Benzer Haberler

        Türk hentbolunda rota; Avrupa
        Türk hentbolunda rota; Avrupa
        Ordu'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi
        Ordu'da tarihi eser olduğu değerlendirilen ürünler ele geçirildi
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama
        Ordu'da uyuşturucu operasyonlarında 10 tutuklama
        Ordu'da aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı
        Ordu'da aranması bulunan 40 şüpheli yakalandı
        Ordu'da bir haftada yaklaşık 18 bin araç ve sürücüsü denetlendi
        Ordu'da bir haftada yaklaşık 18 bin araç ve sürücüsü denetlendi
        Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Türkeli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti
        Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Türkeli, tedavi gördüğü hastanede vefat etti