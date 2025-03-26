Ordu'da yükümlüler ramazanda camileri temizledi

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazanda camilerde temizlik yaptı.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kamuda ücretsiz çalışma kapsamında temizlik hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda yükümlüler, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında, cadde, sokak, dernek ve sivil toplum kuruluşları binaları ile sahilde temizlik yaptı.

Ramazanda da temizlik çalışmalarını sürdüren yükümlülerin görev aldığı cami sayısı arttırıldı.

Yükümlüler, kamu hizmeti çalışmalarında yazın sokak, cadde ve sahil temizliğine ağırlık verecek.