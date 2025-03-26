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        Ordu'da yükümlüler ramazanda camileri temizledi

        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazanda camilerde temizlik yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:27
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        Ordu'da yükümlüler ramazanda camileri temizledi
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        Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri, ramazanda camilerde temizlik yaptı.

        Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kamuda ücretsiz çalışma kapsamında temizlik hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda yükümlüler, daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında, cadde, sokak, dernek ve sivil toplum kuruluşları binaları ile sahilde temizlik yaptı.

        Ramazanda da temizlik çalışmalarını sürdüren yükümlülerin görev aldığı cami sayısı arttırıldı.

        Yükümlüler, kamu hizmeti çalışmalarında yazın sokak, cadde ve sahil temizliğine ağırlık verecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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