Ordu'da tarihi konak kent müzesine dönüşüyor

Ordu'da Bolaman Kalesi kalıntılarının üzerine 18. yüzyılda inşa edilen Hazinedaroğlu Konağı'nın kent müzesi olarak hizmet vermesi amacıyla restorasyon çalışmalarına başlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Fatsa ilçesi Bolaman Mahallesi'nde kentsel ve arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan konağın Ordu Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) destekleriyle restore edildiği belirtildi.

Türk mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konağın, yapılan çalışmalarla geleceğe taşınacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18. yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun onarıldı. Bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı'nın son olarak ise tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek tarihi konak, Kent Müzesi olarak hizmet verecek."