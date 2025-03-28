Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Valisi Erol, CİMER'den gelen davet üzerine 90 yaşındaki Ateş'i ziyaret etti

        Ordu Valisi Muammer Erol, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan davet üzerine 90 yaşındaki Yaşar Ateş'e evinde ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 20:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valisi Erol, CİMER'den gelen davet üzerine 90 yaşındaki Ateş'i ziyaret etti
        ABONE OL

        Ordu Valisi Muammer Erol, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan davet üzerine 90 yaşındaki Yaşar Ateş'e evinde ziyarette bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yaşar Ateş'in oğlu Faruk Ateş, CİMER'e babasının Ünye ilçesi Yavi Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve mahallenin en yaşlısı olduğunu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinden duasını esirgemediğini, kendisinin ziyaret edilmesi durumunda çok memnun olacağını iletti.

        Talebin bildirilmesi üzerine harekete geçen Vali Erol, Ateş'i evinde ziyaret etti.

        Sağlık durumunu sorduğu Ateş ile uzun yaşamanın sırrı konusunda sohbet eden Erol, "Geçmişi günümüze bağlayan, milletimizin yaşayan hafızası değerli büyüklerimizden birisi olan Yaşar Ateş dedemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

        Yaşar Ateş ise küçük yaşlardan itibaren devlet büyüklerine saygıyı öğrendiklerini, saygıda kusur etmediklerini belirterek, "Devleti temsil eden siz değerli Valim evimize hoş geldiniz. Çok duygulandım, mutlu oldum. Allah razı olsun sizlerden." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        Silahla güç kullanarak içeri girdi ve katliam yaptı!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        72 kişi can vermişti! Ebrar Sitesi H Blok davasında karar!
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Bodrum'da ilk 11'ler belli oldu!
        Bodrum'da ilk 11'ler belli oldu!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Tapu müdürüne 'bel altı' şantaj! 3 kadın şüpheli tutuklandı!
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Hatalı sollama: 6 ölü, 3 yaralı
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Olaylara neden olan cinsel istismarda karar!
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan sosyal medya açıklaması
        Tatil hareketliliği başladı!
        Tatil hareketliliği başladı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Solskjaer'in 9'u belli!
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Yararları saymakla bitmiyor ama o konuda masum değil
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Kulüpler TİM'i nasıl kullanacak?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!
        Beşiktaş, Urs Meier'i derbiye davet etti!

        Benzer Haberler

        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da 9 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi
        Ordu'da risk oluşturan 8 kaya ıslah edildi
        Avrupa Konseyi'nde konuşan Hilmi Güler: 'Geçmişi kirli olan ülkeler bize de...
        Avrupa Konseyi'nde konuşan Hilmi Güler: 'Geçmişi kirli olan ülkeler bize de...
        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi
        Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendir...
        Ordu mutfağının tescilli tatlı ve yiyecekleri bayram sofralarını renklendir...
        Orduspor'un haciz edilen otobüsü icra yoluyla satılıyor
        Orduspor'un haciz edilen otobüsü icra yoluyla satılıyor