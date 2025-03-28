Ordu Valisi Erol, CİMER'den gelen davet üzerine 90 yaşındaki Ateş'i ziyaret etti

Ordu Valisi Muammer Erol, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden yapılan davet üzerine 90 yaşındaki Yaşar Ateş'e evinde ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yaşar Ateş'in oğlu Faruk Ateş, CİMER'e babasının Ünye ilçesi Yavi Mahallesi'nde ikamet ettiğini ve mahallenin en yaşlısı olduğunu, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerinden duasını esirgemediğini, kendisinin ziyaret edilmesi durumunda çok memnun olacağını iletti.

Talebin bildirilmesi üzerine harekete geçen Vali Erol, Ateş'i evinde ziyaret etti.

Sağlık durumunu sorduğu Ateş ile uzun yaşamanın sırrı konusunda sohbet eden Erol, "Geçmişi günümüze bağlayan, milletimizin yaşayan hafızası değerli büyüklerimizden birisi olan Yaşar Ateş dedemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." ifadesini kullandı.

Yaşar Ateş ise küçük yaşlardan itibaren devlet büyüklerine saygıyı öğrendiklerini, saygıda kusur etmediklerini belirterek, "Devleti temsil eden siz değerli Valim evimize hoş geldiniz. Çok duygulandım, mutlu oldum. Allah razı olsun sizlerden." dedi.