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        Ordu'da "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:01 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:01
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        Ordu'da "kavga" ihbarına giden polisler sürpriz kutlamayla karşılaştı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde "kavga" ihbarı yapılan adrese giden polis ekibi, mahallelinin pasta sürpriziyle karşılaştı.

        Kaledere Mahallesi'nde bıçaklı ve silahlı kavga çıktığına yönelik ihbarın ardından polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

        Verilen adrese ulaşan ekipler, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 180. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizle karşılaştı.

        Polis ekipleri, konfeti ve pasta kesilerek yapılan sürpriz için katkıda bulunanlara teşekkür etti.

        Mahalle sakinlerinden Fatih Köseoğlu (27), Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı sürprizle kutlamak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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