Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı yapıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığında meclis salonunda düzenlendi.

Güler, güzel bir ramazan ayı geçirdiklerini, bunun yanı sıra yurt dışında da önemli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Ordu'nun lojistik merkezi olması hedefine ulaşacaklarını vurgulayan Güler, "Şu anda Karadeniz'in parlayan yıldızlarından bir tanesiyiz. Bu herkesin katkısı ile oluyor. Günlük tarifelerin değişmesi, vergilerin azalması çoğalması bizi çok avantajlı hale getiriyor. Biz Avrupa'nın Çin'i olabiliriz. Ordu'da buradan payını alabilir." ifadelerini kullandı.

Aktif Karbon Tesisi için 21 tır makine geldiğini, Perşembe'ye kurulacak alana boşaltımını yaptıklarını anlatan Güler, "Teknik elamanlar da geldi, en kısa sürede kurulumuna başlıyoruz. Dünya'da ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretmiş olacağız. Daha önceleri bu ürün dışarıdan ithal ediliyordu. Bu çalışma ile katma değeri yüksek bir çalışmayı yapmış olacağız. Daha sonrasında da bu alanda yeni çalışmaları da hayata geçireceğiz. Ordu'muza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Güler, sahipsiz hayvanların canları olduğunu ama aynı zamanda tehdit konusunda da kontrol edilmesi gerektiğine işaret etti. Bu konuda çok ciddi adımlar atılması gerektiğinin altını çizen Güler, şunları kaydetti: "Maalesef bir hemşerimizi kaybettik. Bir sokak hayvanının peşine düşmesi ile motosikletin çarptığı bir vatandaşımız ağır yaralanıyor ve kaybediyoruz. Çok üzücü bir olay. Soruşturma başlatıldı. Bunların tekerrür etmemesi için hepimize, herkese bir rol düşüyor. Burada çok ciddi tedbirler almamız lazım. Nüfusumuza bakmadan herkes çalışmasını yapmalı. Bu işi aksatmayalım. Bu işi Ordu'ya yakışır bir şekilde gayet uygarca bunu halletmemiz lazım. İktidar muhalefet demeden örnek çalışmalarımızı yapalım. Büyükşehir olarak biz her zaman bütün çalışmalarınızda sizin hizmetinizdeyiz." Dezavantajlı vatandaşlar için bünyelerinde hukuk komisyonunun kurulacağını ve vatandaşların buradan kolaylıkla yararlanacağını aktaran Güler, "Burada Ordu Barosu ile birlikte çalışma yapacağız. Bazı kimsesizler ve dar gelirliler avukat tutmakta zorluk çekiyordu. Onlar için bir çalışma yapıp destek çıkacağız. Hak hukuk konusunda onlar temsil edilsin." dedi.