Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek çalışmalarını sürdüren ekiplerin, yolların kapanmaması amacıyla kar küreme, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağışın ardından kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesinin yanı sıra 163 personelle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

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