Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yağışın ardından kırsal mahallelerde 124 araç ve iş makinesinin yanı sıra 163 personelle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi.
Hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik vererek çalışmalarını sürdüren ekiplerin, yolların kapanmaması amacıyla kar küreme, buzlanmaya karşı da tuzlama işlemi gerçekleştirdiği ifade edildi.
- Bayburt
Bayburt'ta dün başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Arazi ve araçların karla kaplandığı kentte İl Özel İdaresi ekipleri, yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.
Şehir merkezindeki Bayburt Kalesi, ilkbaharda etkili olan karla beyaza büründü.
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