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        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor

        Ordu'daki kütüphanelere gelenlere çiçek tohumlarının bulunduğu kitap ayraçları hediye ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 17:50 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:09
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        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor
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        Ordu'daki kütüphanelere gelenlere çiçek tohumlarının bulunduğu kitap ayraçları hediye ediliyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye bünyesindeki kütüphanelerin her gün yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaptığı belirtildi.

        Kütüphanelerde ziyaretçilerin kitap okumadan ders çalışmaya, bilgisayar kullanımından kafeteryalara birçok hizmete kolaylıkla ulaşabildiğine işaret edildi.

        Kirazlimanı Yaşam Merkezi içerisindeki Gençlik Kütüphanesi ile Ulu Cami Halk Kütüphanesi'nde doğayı koruyan ve herkesin ilgisini çeken bir uygulamanın hayata geçirildiği ifade edilerek, "Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri ziyaret eden, ders çalışan, kitap okuyan herkese içerisinde 'karışık kır çiçeği' tohumları olan kitap ayraçları dağıtıyor." denildi.

        Açıklamada, geri dönüşüm malzemesinden yapılan, içerisinde çiçek tohumlarının bulunduğu kitap ayraçlarının hediye edilerek doğaya katkıda bulunulduğuna işaret edilerek, 'bu hediyeyi hazırlarken hem sizleri hem doğayı düşündük. Okumakta olduğunuz bu kartta, doğayı korumayı amaçladık ve el yapımı tohumlu kağıt kullandık' yazılı kitap ayraçlarını alan öğrencilerin şaşkınlığını gizleyemediği ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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