Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 16:57 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
        ABONE OL

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

        Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından kar sularının neden olduğu heyelanlara yönelik yoğun çalışma yürütülüyor.

        Bu kapsamda Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak'ta karın hızlı şekilde erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan küçük çaplı kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

        İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

        Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından yol, kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

        Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kar yağışının hissedildiği mahallerde çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerimizde aldığımız tedbirler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları kısa sürede ortadan kaldırmak için ekiplerimiz görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        İptal edilen gol doğru mu, penaltı var mı?
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        Danla Bilic'in eski sevgilisi yakalandı
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        İşte Solskjaer'in Başakşehir 11'i!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Kırsal bölgelerde yaşayanlarda hantavirüs riski!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Aynı yaştaydılar... İki kuzenin trajik sonu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        Yürek yakan kaza! Nazım komiser ağlattı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Neden bazı ülkelerde soyadı kullanılmaz?
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası

        Benzer Haberler

        Ordu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
        Ordu'da devrilen kamyonetteki 1 kişi yaralandı
        Ordu'da "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödülleri verildi
        Ordu'da "Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek Yarışması"nın ödülleri verildi
        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor
        Ordu'da kütüphanelerde kır çiçek tohumlu kitap ayracı dağıtılıyor
        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi
        Çöp ayrıştırma makinesine kapılan işçi toprağa verildi
        Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        Ordu ve Bayburt'un yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
        "Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı...
        "Fındığın belalısı" kahverengi kokarcaya karşı 200 bini aşkın samuray arısı...