Ordu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde heyelan sonucu kapanan yol ulaşıma açıldı.

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yüksek mahallelerde etkili olan kar yağışının ardından kar sularının neden olduğu heyelanlara yönelik yoğun çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda Cumhuriyetköy Mahallesi Çatak Sokak'ta karın hızlı şekilde erimesi nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu yamaçtan kopan küçük çaplı kaya parçaları ve toprak nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgede çalışma başlatan Altınordu Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak ve kaya parçalarını yoldan kaldırdı.

Titizlikle yürütülen çalışmaların ardından yol, kısa süre sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kar yağışının hissedildiği mahallerde çalışmaların aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Ekiplerimiz kar yağışının başladığı ilk andan itibaren kırsal mahallelerimizde aldığımız tedbirler doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan olumsuzlukları kısa sürede ortadan kaldırmak için ekiplerimiz görevlerinin başında." ifadelerini kullandı.