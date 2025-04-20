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        Ordu'da yeşilin tonları arasındaki Çiseli Şelalesi ilgi görüyor

        Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu, derelerdeki şelaleleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 13:09 Güncelleme: 20.04.2025 - 13:18
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        Ordu'da yeşilin tonları arasındaki Çiseli Şelalesi ilgi görüyor
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        Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu, derelerdeki şelaleleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

        Altınordu ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Karaoluk Mahallesindeki Çiseli Şelalesi, yaklaşık 10 metreden dökülüyor.

        Doğal güzellikleri barındıran şelale, son günlerde karların erimesiyle yeniden canlandı. Şelaleye giden vatandaşlar sık sık fotoğraf çekerek bölgede yürüyüş yapıp zaman geçirdi.

        Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AA muhabirine "Şelaleler Şehri Ordu" sloganıyla başlattıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını, kentteki şelalelerin vatandaşların vakit geçirdiği yerler arasında olduğunu söyledi.

        Kentte bulunan şelalelerin görülmesi gereken yerler olduğunu aktaran Yılmaz, dernek olarak tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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