Ordu'da yeşilin tonları arasındaki Çiseli Şelalesi ilgi görüyor

Kentte bulunan şelalelerin görülmesi gereken yerler olduğunu aktaran Yılmaz, dernek olarak tanıtım çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Şelaleler Şehri Ordu Medya, Tanıtım, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, AA muhabirine "Şelaleler Şehri Ordu" sloganıyla başlattıkları tanıtım çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını, kentteki şelalelerin vatandaşların vakit geçirdiği yerler arasında olduğunu söyledi.

Karadeniz'de uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları, kanyonları ve gölleriyle turizmde adından söz ettiren Ordu, derelerdeki şelaleleriyle de ziyaretçilerini ağırlıyor.

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