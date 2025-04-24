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        Ordu'da denize kaçak serilen 500 metre kalkan ağı ele geçirildi

        Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:28 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:33
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        Ordu'da denize kaçak serilen 500 metre kalkan ağı ele geçirildi
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        Ordu'da denize kaçak serilen 500 metrelik kalkan balığı ağı ele geçirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, su ürünleri kontrol görevlilerinin denetimleri sırasında, denizde kalkan balığı ağı tespit edildiği belirtildi.

        Türk karasularında 15 Nisan-15 Haziran arasında her türlü istihsal vasıtasıyla kalkan balığı avcılığının yasak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu kapsamda görevlilerimiz tarafından, ilimiz deniz sahasında yapılan denetimlerde denize serili olarak tespit edilen kalkan ağına el konulmuştur. Ayrıca ağlara takılan kalkan balıkları canlı olarak suya geri salınmıştır. Ekiplerimizin denetimleri aralıksız devam edecektir."

        Ele geçirilen ağın uzunluğunun 500 metre olduğu, ağlara 6 kalkanın takıldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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