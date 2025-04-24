Ordu'da resim sergisi açıldı

Vali Erol, serginin ardından "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında yapılan 23 Nisan Video Yarışması ile Mısra ve Beyit Ezberleme Video Yarışması'nda birinci olan öğrencilere ödüllerini verdi.

23 Nisan dolayısıyla düzenlenen resim yarışmasına katılan öğrencilerin 27 eserinin yer aldığı sergi, bir hafta açık kalacak.

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