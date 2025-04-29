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        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 17:07 Güncelleme: 29.04.2025 - 17:07
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        Ordu'da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Ordu Valisi Muammer Erol başkanlığında, 2025 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

        Vali Erol, 2025 mart sonu itibarıyla kentteki kamu yatırım proje sayısının 217 olduğunu belirtti.

        Projelere 18 milyar 398 milyon lira harcandığını vurgulayan Erol, projelerin toplam bedeline göre yüzde 37,29 nakdi gerçekleşme sağlandığını kaydetti.

        Kamu yatırım projesinden 142'sinin devam ettiğini, 10'unun ihale, 55'inin de proje aşamasında olduğuna işaret eden Erol, 1 projenin ise tasfiye edildiğini anlattı.

        Vali Erol, "Yıl içerisinde 9 projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki 217 yatırım projesinin 19'u Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 50'si ilçe belediyelerine, 148'i ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir." ifadelerini kullandı.

        Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu da vakfın kuruluş amacı, faaliyetleri ve projeleri hakkında katılımcılara bilgi sundu.

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