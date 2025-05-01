Karadeniz Ordu Tarım, Hayvancılık ve Fındık Fuarı açıldı

Fatsa Çok Amaçlı Fuar Alanı'nda birincisi düzenlenen fuarın açılışına, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve diğer ilgililer katıldı.

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