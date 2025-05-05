"Ordu'da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği yapıldı

Ünye'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen "Ordu’da Parmaklar Yarışıyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü tarafından organize edilen yarışmaya, il genelinde 'F' klavye eğitimi verilen dört okuldan 25 öğrenci katıldı.

Yarışmanın bireysel kategorisinde Altınordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencilerinden Kuzey Yurtseven birinci, Eray Toksoy ikinci ve Sami Şenyurt üçüncü oldu. Mansiyon ödüllerini ise Ünye Şehit Harun Ateş Özel Eğitim Meslek Okulu’ndan Muhammet Yusuf Gök ile Fatsa Şehit İbrahim Kılıç MTAL’den Emir Ege Aynacı kazandı.

Ayrıca takım kategorisinde dakikada 301,5 vuruş yapan Altınordu Zuver Kaya Ticaret MTAL öğrencileri birinciliği elde etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Talat Aktaş, Ünye Adnan Menderes MTAL Müdürü İsa Ünel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.