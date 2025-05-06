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        Ünye Belediye Başkanı Tavlı, yapımı devam eden projeleri inceledi

        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapımı devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 06.05.2025 - 14:43
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        Ünye Belediye Başkanı Tavlı, yapımı devam eden projeleri inceledi
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        Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ilçede yapımı devam eden projelerin son durumu hakkında bilgi aldı.

        Tavlı, belediye meclis üyeleri ile Gölevi Kafe Restoran ve Aile Plajı, Aqua Park, Batıpark, Kadınlar Plajı Havuzu, Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Ünye 1957 Spor Tesisleri ve Ünye Kalesi projelerini inceledi.

        Başkan Tavlı, toplam 350 milyon lira tutarındaki yatırımların haziran itibarıyla hizmete gireceğini söyledi.

        Ünye'de kaleden plajlara, spor tesislerinden Organize Sanayi Bölgesi yollarına kadar dönüşüm yaşandığını belirten Tavlı, "350 milyon liralık yatırımla Ünye'de yeni bir dönem başlıyor." dedi.

        Tavlı, 2 bin 500 yıllık Ünye Kalesi'ni de turizme kazandırdıklarını ifade ederek, "Restorasyon, yürüyüş yolları ve dehliz temizliği tamamlandı. Bu tarihi mekanı artık güvenli bir şekilde ziyaret edebileceğiz." diye konuştu.

        Gölevi Kafe Restoran ve Aile Plajı'nın farklı fonksiyonlarıyla hizmet vereceğini dile getiren Tavlı, Batıpark'ın da gelecek ay vatandaşların kullanımına sunulacağını kaydetti.

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