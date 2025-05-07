Ünye'de Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Simülasyon gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışanlar da sürücülerde alkolün etkisini uygulamalı tecrübe etti.

Kask ve yelek hediye edilen motosiklet sürücülerine ise koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatıldı.

Ünye Devlet Sahil Yolu üzeri Atatürk Parkı mevkisinde yapılan uygulamada, sürücülere emniyet kemerinin kullanımı ile yaya güvenliği konularında bilgi aktarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.