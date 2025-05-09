Ünye'de şehit ve gazi anneleri için program düzenlendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Anneler Günü dolayısıyla şehit ve gazi anneleri ile eşlerine yönelik program gerçekleştirildi.

Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki programda, annelerin sağlam bireylerin, güçlü toplumların mimarı, şefkat, merhamet ve fedakarlığın timsali olduğunu söyledi.

İslam inancında anneliğin ve şehitliğin kutsal değerler olduğunu belirten Işık, "Bizler cenneti anaların ayakları altına seren bir dinin mensuplarıyız." dedi.

Koruyucu ailelere de teşekkür eden Işık, "Bir çocuğun ailesi olabilmek için kan bağının değil, kalp bağının esas olduğunu, anne ve baba olmanın sadece biyolojik sebeplere bağlı olmadığını bizlere gösteren koruyucu ailelerimize bu erdemli davranışları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaymakam Işık, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ise annelerin fedakarlığına, şehit annelerinin millet nezdindeki önemine işaret etti.