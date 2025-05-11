Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        110 yaşındaki Hayriye nineye Anneler Günü hediyesi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 110 yaşındaki Hayriye Aybastı'yı Anneler Günü'nde ziyaret ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.

        Güler, Altınordu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kızı ve torunlarıyla yaşayan 3 çocuk, 6 torun sahibi Hayriye Aybastı'yı ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı.

        Hayriye Aybastı ile bir süre sohbet eden Güler, gazetecilere, Aybastı'nın 110 yaşına geldiğini ve bu özel günde kendisini unutmadıklarını söyledi.

        Çocuklarının ve torunlarının yakından ilgilendiği Aybastı'nın sağlığını gayet iyi gördüğünü ifade eden Güler, Aybastı'ya sağlığına iyi baktığı için tebrik etti.

        Güler, Hayriye Aybastı'ya uzun ömürler dilediğinde bulunarak, Aybastı'nın doğal beslendiğini ve bu vesileyle doğal beslenmenin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı.

        Aybastı da Anneler Günü dolayısıyla ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mutlu olduğunu ifade etti.

        Bazı zamanlarını köyde bazı zamanlarını Altınordu ilçesindeki evde geçirdiğini anlatan Aybastı, köyde bahçe işleriyle ilgilendiğini, evde ise çorap ve kazak örerek zaman geçirdiğini belirtti.

        Aybastı, yumurtayı çok sevdiğini, yoğurt yediğini ve köyde yaptığı turşuların suyunu da içmeyi ihmal etmediğini aktararak, kendisiyle ilgilenen çocukları ve torunları sayesinde sağlıklı kalmayı başardığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Ukrayna'yı görüştü
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Beylikdüzü'ndeki metrobüs kazası kamerada!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Hastanede ortaya çıktı! Anne-kız rolüyle organ nakli yalanı!
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Beşiktaş'ta seçim günü
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Trump'tan Putin'in önerisine ilişkin: Harika bir gün
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Müsilaj yeniden Marmara'da!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Bekçiyi bağlayıp, şoförü öldürdüler!
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Anneler Günü'nü kutladılar
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Trump'tan Çin ile ticaret görüşmelerine ilişkin mesaj
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler günü nasıl ortaya çıktı?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Anneler gerçekten ne ister?
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        Ülkemizin büyük bölümü yağışlı! 3 uyarı birden yapıldı!
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        İşte agorafobi hakkında merak edilenler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        13 bin kilometre yol kat ettiler
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray maçının hakem yorumları
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        Yıllar sonra gelen itiraflar
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"

        Benzer Haberler

        45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örüyor
        45 yıldır dikenli sarmaşıklardan balık sepeti örüyor
        Ünye'de Anneler Günü sergisi açıldı
        Ünye'de Anneler Günü sergisi açıldı
        13 yaşındaki milli judocu, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
        13 yaşındaki milli judocu, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışıyor
        Ordu'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 5 yaralı
        Ordu'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 5 yaralı
        Jandarma, nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurta...
        Jandarma, nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu 'Heimlich' manevrasıyla kurta...
        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandar...
        Ordu'da nefes borusuna yiyecek kaçan çocuğu Heimlich manevrası yapan jandar...