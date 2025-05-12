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        Ünye'de öğrencilerden "Sağlık" temalı resim sergisi

        Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçede özel bir kolej işbirliğiyle 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla "Sağlık" temalı resim sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 12.05.2025 - 17:14
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        Ünye'de öğrencilerden "Sağlık" temalı resim sergisi
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        Ünye İlçe Sağlık Müdürlüğü ve ilçede özel bir kolej işbirliğiyle 12 Mayıs Hemşireler Günü dolayısıyla "Sağlık" temalı resim sergisi açıldı.

        Ortaokul ve lise öğrencilerinin kara kalem çalışmalarından oluşan sergi, İlçe Sağlık Müdürlüğünde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Etkinlikte konuşan Ünye Sağlık Müdürü Yusuf Güney, serginin sağlık çalışanlarını onurlandırdığını ifade ederek, emeği geçen öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

        Güney, "Bazen bizler iş yoğunluğunun içinde kendimize zaman ayıramayabiliyoruz. Bugünü bizlere hatırlattığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Aynı zamanda resim gibi bir sanat dalı ile bu mesleği öğrencilere, gençlere sevdiren öğretmenlerimize, okul idarecilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi, öğrenciler şiirler okudu ve günün anısına pasta kesildi.

        Sergi açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri, sağlık çalışanları ve ziyaretçiler öğrencilerin eserlerini inceledi.​​​​​​​

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