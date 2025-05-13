Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında konuştu:

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz." dedi.

Erbaş, ​​​​​​​Altınordu ilçesinin Karapınar Mahallesi'ndeki Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'an Kursu'nun açılışında, kursta nice gençlerin Kur'an-ı Kerim'i hıfz edeceğini söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in, Hazreti Muhammed'e verilen en büyük mucize olduğunu ifade eden Erbaş, "Peygamber Efendimiz veda hutbesinde şöyle buyurdu, 'Size iki şey bıraktım. Bu iki şeye sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız.' Bunlardan birisi Allah'ın kitabı, diğeri de Resulünün sünneti." diye konuştu.

Erbaş, Peygamberin bu vasiyetini omuzlarına aldıklarını vurgulayarak, "Kur'an-ı Kerim'i çocuklarımıza, neslimize en güzel ve en doğru bir şekilde öğretmenin gayreti içerisindeyiz. Kur'an kursumuz, bu amacımıza hizmet edecek bir mekan olacaktır. Kur'an kursumuzun projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun." değerlendirmesinde bulundu.