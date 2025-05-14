Ordu Büyükşehir Belediyesine yeni 10 iş makinesi alındı

Ordu Büyükşehir Belediyesinin araç filosuna 10 iş makinesi daha eklendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ) Genel Müdürlüğünün 19 ilçede altyapı çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Yapılan çalışmalarla içme suyundan kanalizasyona kadar sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğu vurgulanan açıklamada, bu kapsamda hizmet kalitesini daha da artırmak, kırsal başta olmak üzere merkez mahallelerde yürütülecek altyapı çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürebilmek amacıyla araç filosuna yeni iş makineleri eklendiği kaydedildi.

Belediye bünyesine kiralama değil, satın alma stratejisi ile birçok araç kazandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, 6 yıl öncesinde kendi iş makinesi sayısı 28 olan OSKİ'nin 2019'dan itibaren bu sayıyı artırdığı aktarıldı.

OSKİ'de araç sayısının yeni alınan 10 iş makinesi ile 157'ye çıktığı belirtilen açıklamada, "OSKİ, satın alınan iş makineleri ile envanterini güçlendirerek hem zamandan hem de ekonomik anlamda tasarruf sağlamış olacak." ifadelerine yer verildi.