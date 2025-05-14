Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu

        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 19:37 Güncelleme: 14.05.2025 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi dere yatağında bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ordu'da kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni dere yatağında bulundu.

        İkizce ilçesinin Enağızlı Mahallesi'nde 18 Nisan'da yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu yüzde 90 görme engelli Necati Demirci'yi (63) arama çalışmaları, jandarma ve AFAD İl Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldü.

        Ekipler, mahalleden geçen dere yatağında ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin, Necati Demirci'ye ait olduğu belirlendi.

        Demirci'nin cesedi, incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Havalar neden hala serin?
        Havalar neden hala serin?
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Merz'den Alman ordusunu en güçlü ordu yapma hedefi
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Emekli Tümgeneral Büyükışık'ın oğlunun ölümünde dava açıldı!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu!
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Putin Türkiye'ye gelecek mi? Trump'tan açıklama
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Borsa şirketleri çok mu ucuzladı?
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        Boşanma aşamasındaydı... Damat dehşeti!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        TFF'den yabancı oyuncu açıklaması!
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        "Yeni bir belediye yönetimi statüsüne ihtiyaç var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Şahan’ın tutukluluğuna itirazda "Terörsüz Türkiye" vurgusu
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        Riyad'da dörtlü Suriye zirvesi
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        12 yıllık zorunlu eğitim değişecek mi?
        Trump Şara ile görüştü
        Trump Şara ile görüştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zam açıklaması
        1 milyar kez izlendi
        1 milyar kez izlendi
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        F.Bahçe'de gözler yeni sezonda!
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Hastaneyi az kullanan primi az öder
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem
        Kıyafet yasağına uydular! Cannes'da yeni dönem

        Benzer Haberler

        Ordu'da 27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu
        Ordu'da 27 gündür kayıp olan görme engelli, dere yatağında ölü bulundu
        Ordu Büyükşehir Belediyesine yeni 10 iş makinesi alındı
        Ordu Büyükşehir Belediyesine yeni 10 iş makinesi alındı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da
        Milli boksör Sudenaz Dokgöz, Avrupa'da gençler kategorisinde zirveyi hedefl...
        Milli boksör Sudenaz Dokgöz, Avrupa'da gençler kategorisinde zirveyi hedefl...
        Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Ordu'da tefecilik operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'a...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ordu'da Mustafa Yılmaz Bölge Yatılı Kız Kur'a...