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        Altınordu'da bisiklet ve yürüyüş yolları yenileniyor

        Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:45
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        Altınordu'da bisiklet ve yürüyüş yolları yenileniyor
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        Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilçelere yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldığı belirtildi.

        Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı ve Altınordu'da bisiklet yolları inşa edildiği aktarılan açıklamada, Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise yürüyüş yolarının hizmete açıldığı anımsatıldı.

        Açıklamada, kullanıma açılan alanlarda standartlara uygun yapılan çalışmalara ek olarak dinlenme ve spor aktiviteleri için de alanlar oluşturulduğu kaydedildi.

        Bu çalışmaların yanı sıra mevcut alanlarda da bakım ve onarımlar yapılarak kent estetiğinin korunmasına katkı sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışması kapsamında boyama çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu sahilinde 5 kilometrelik alanı kapsayan çalışma ile Durugöl'den Kirazlimanı'na uzanan güzergahtaki bisiklet ve yürüyüş yolları boyanarak belirginleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yolların vatandaşın kullanımına sunulacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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