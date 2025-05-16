Altınordu'da bisiklet ve yürüyüş yolları yenileniyor

Ordu Büyükşehir Belediyesince, Altınordu ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarında bakım ve onarım çalışması devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, sağlıklı yaşamı desteklemek, kent estetiğine katkı vermek ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak için ilçelere yeni bisiklet ve yürüyüş yolları yapıldığı belirtildi.

Bu çerçevede Ünye, Perşembe, Gülyalı ve Altınordu'da bisiklet yolları inşa edildiği aktarılan açıklamada, Aybastı, Fatsa, Altınordu, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde ise yürüyüş yolarının hizmete açıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, kullanıma açılan alanlarda standartlara uygun yapılan çalışmalara ek olarak dinlenme ve spor aktiviteleri için de alanlar oluşturulduğu kaydedildi.

Bu çalışmaların yanı sıra mevcut alanlarda da bakım ve onarımlar yapılarak kent estetiğinin korunmasına katkı sunulduğu vurgulanan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde bisiklet ve yürüyüş yollarındaki yenileme çalışması kapsamında boyama çalışması gerçekleştiriyor. Altınordu sahilinde 5 kilometrelik alanı kapsayan çalışma ile Durugöl'den Kirazlimanı'na uzanan güzergahtaki bisiklet ve yürüyüş yolları boyanarak belirginleştiriliyor." ifadeleri kullanıldı.